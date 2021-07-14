Kurban Bayramı'nda yollar ücretsiz: Otoyol, köprü geçişleri, Başkentray ve Marmaray'dan ücret alınmayacak!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı'da, otoyol, köprü geçişleri, Başkentray ve Marmaray'dan ücret alınmayacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmamasına karar verildi.
BAŞKENTRAY, MARMARAY VE BELEDİYE TOPLU TAŞIMALARI ÜCRETSİZ
Aynı karar kapsamında, 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
15 TEMMUZ'DA DA ÜCRETSİZ OLACAK
Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.