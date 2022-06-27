İlk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar kurbanın ne zamana kadar kesilebileceğini merakla araştırıyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Kurban Bayramı'nın kaçıncı gününe kadar kurban kesilir? Kurban ne zamana kadar kesilebilir?' sorularının yanıtına yer verdik...

KURBAN BAYRAMI'NIN KAÇINCI GÜNÜNE KADAR KURBAN KESİLİR? KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLEBİLİR?

Kurban, bayram namazı kılındıktan sonra dilenen herhangi bir vakitte kesilebilir. Bayramda kurban ne zaman kesilir sorusu için sakıncalı zaman arefe günüdür. Arefe günü kesim günü olarak kabul edilmez.

Bayram namazından 4. günün gün batımına kadar kesilen kurbanlar Şafilere göre kabul edilirken, bu süre Hanefi mezhebinde 3. güne kadar geçerlidir. Ayrıca gece ve gündüz kurban kesilebilir.

Kurban Bayramı dışında kurban kesmek de mümkündür buna nafile kurban adı verilir.

KURBAN BAYRAMI

Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.

Kurban; İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

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