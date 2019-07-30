Kurban bıçakları bilenmeye başladı

Niğde'de yıllardır kurban bayramı öncesi bıçak bileyen Asaf Yüksel bu sene işlerin az olduğunu söyledi.

Geçen yıl Kurban Bayramına 2 hafta kala işlerin arttığını bu sene ise pek müşteri gelmediğini ifade eden Yüksel: "Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Bizim işler geçen seneye göre azaldı. Gecen sene bu zamanlar günde 50 ila 100 bıçak geliyordu , şimdi ise 10 ila 20 arası geliyor. Haftaya işlerin artmasını umut ediyoruz" dedi.

Paşa Cami yanında Bıçak Bileyen Asaf Yüksel, bıçakları 3 liradan, satırları ise 5 liradan bilediklerini belirterek: "Vatandaşların bıçaklarını keskinleştirerek bayrama hazır hale getiriyoruz. Bileyleme özenle yapılmalıdır. Bıçak keskin olmadır ki kurbana eziyet olmasın"

Piyasada orijinal görünümlü sahte bıçaklar satıldığını ifade eden Yüksel: "Vatandaşların kurban bıçağı alırken bu konuya dikkat etsin. Güvendikleri yerlerden bıçak alsınlar. Her bıçak orijinal değildir. Dolandırıcıların ağına düşmesinler" diye konuştu.

Kaynak: İHA