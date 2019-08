Kurban eti nasıl muhafaza edilir? Kurban eti nasıl saklanır? Nasıl temizlenir?

Kurban Bayramı'nda en çok merak edilip araştırılan konulardan birisi de etin nasıl muhafaza edileyeceğidir. Peki kurban eti nasıl muhafaza edilir? Kurban eti saklama yöntemi nasıldır? Derin dondurucuda ne kadar saklanbilir? Nasıl temizlenir? Kurban etini pişirme yöntemleri nelerdir? Kavurma nasıl yapılır? Tüm merak edilenler haberimizde...

KURBAN ETİ NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Öncelikle kurban eti, sıcak ve taze olduğu için 14-20 derecede 5-6 saat dinlendirilmelidir. Kullanım şekline göre direkt soğutucuya koyulan sıcak etlerin bozulma riski bulunur. Büyük parça etlerin ise içleri donmayacağı için dondurucuya konulmamasına özen gösterilmelidir.

Etin kesilir kesilmez hemen dondurucuya yerleştirilmesi sertleşmesine neden olur. Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden soğutucuya konursa, kasılmadan dolayı iç ısısı yeterince düşmez ve birkaç gün sonra bozulmaya başlar.

En önemlisi de etler 12 saat dinlendirildikten sonra tüketilmeye başlanmalıdır. Kullanımına göre etler kıymalık, kızartmalık ve haşlamalık olarak ayrılmalıdır,

Etler, kullanım miktarlarına göre porsiyonlandıktan sonra ambalajlanmalıdır. Hemen tüketilecek etler buzdolabında 4 derecede saklanmalı, uzun süre bekleyecek olan etler ise dondurucunun en soğuk bölmesine yerleştirilmelidir.

Etlerinizi yıl boyunca sağlıklı bir şekilde tüketebilmeniz için etinizin kolayca çözünecek bir yerde olmaması gerekir. Dondurucudan çıkardığınız etler kesinlikle yeniden dondurulmamalıdır. Çözülen bir eti tekrar dondurursanız gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu nedenle yukarıda da dediğimiz gibi etlerin porsiyonlara bölündükten sonra saklanması çok önemlidir.

Etlerin buzunun çözülmesi ise oda sıcaklığında değil buzdolabında gerçekleştirilmelidir.

Kokan bir et kesinlikle tüketilmemelidir.

Kurban kesiminin ardından etlerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiği hakkında açıklama yapan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazıl Yalçındağ "Mümkünse hayvan soğuduktan, ölüm katılığına ulaştıktan sonra parçalanmalıdır. Eğer zaman yoksa, sıcakken parçalama mecburiyeti hasıl olmuşsa, naylon torbalara konulan etler, eve gider gitmez naylon torbalardan çıkarılmalı, serin ve gölge bir yerde birbirine değmeyecek bir şekilde sergilenmelidir." ifadesinde bulundu.

Buzdolabında saklanmak üzere poşete konulacak olan etlere değinen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazıl Yalçındağ, bu işlem öncesinde etlerin soğuması gerektiğini aktardı.

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Alışıldığı üzere kurban kesilir kesilmez o günkü yemeğe yetiştirilmeye çalışılır. Ancak kurban kesilir kesilmez et tüketilmemelidir. Kesim sonrası kurbanın kanının akması için serin bir yerde en az 1 saat kadar asılı tutulması veya buz dolu bir kap ya da poşette 15-20 dakika kadar bekletilmesi gerekir. Böylece hem et dinlenir, damarlardaki pıhtı birikimine neden olacak kan dışarı atılmış olur hem de kasılan et gevşer, kendini salar ve sertliği gider. Eğer etinizi buzdolabınıza kaldıracaksanız o zaman tek kullanımlık porsiyonlar halinde poşetlemelisiniz. Uzun süreli derin dondurucuya konulacak parçalar tek kullanımlık büyüklükte olmak zorundadır. Çözünen et asla ikinciye dondurulmaz. Havanın sıcak olduğunu unutmayın. Poşet içinde hava almadan birkaç saat bekleyen et bile bozulabilir” diye konuştu.

Özyaral, “Eti çok parçaya bölmek yüzeysel kirlemeye neden olur. Bu da bakteri kirliliğini artırır. Kesimle birlikte etin kanının çıkması için buzlu suya koyabilirsiniz. Et kesip parçaladıktan sonra mutlaka temiz kaplara alınmalıdır. Ayrıca ete dokunma, etle temas bakteri üremesine uygun zemin oluşturur. Dolayısıyla etin her parçalanışı yani küçülmesiyle üzerine bulaşan kirlilik artar. Dışarıda et çok kısa süre kalmalı derhal dağıtacak yerlere ulaştırılmalıdır” dedi

Kurban etinin mümkün olduğunca kavurma şeklinde tüketilmesi gerektiğini de söyleyen Özyaral sözlerine şöyle devam etti: ‘’En doğru pişirme şekli etin kendi yağıyla kavrulmasıdır. İsteğe bağlı olarak soğan, biber, domates gibi sebzeler eklenerek sotelenebilir. Etin yanında bulgur, ayran, şalgam ya da salata ile servis edilmesi hazmı kolaylaştırır. Sağlık açısından da daha doğru bir tercihtir. Dinlendirilmeden ızgara şeklinde tüketilmesinin, özellikle az pişmiş olarak yenmesinin de çok doğru olmadığını belirtirim.”

KURBAN ETİ NASIL TEMİZLENİR?

Kurban kesim yerlerini mutlaka özenle seçin. Bakanlık ruhsatlı olan alanlar serin, temiz ve mutlaka bol suyun bulunduğu yerler olmalıdır. Kesim yapan kişinin temizliğine, elinde yara olup olmadığına, eldiven takmasına ve bıçakların temizliğine dikkat edin. Parçalara ayrılmış eti temiz kaplara koyun.

Ardından güneş görmeyen serin bir yerde 8-10 saat dinlendirin. Dinlendirmeden pişirilen et hem zor pişecek hem de sindirim sorunlarına sebep olacaktır. Etin sıcaklığı düştükten sonra buzdolabına koymalısınız.

Et dinlendirildikten sonra temiz kaplar içerisinde buzdolabında 3-4 gün, -18 derecede dondurucuda 6 ay saklanabilir. Pişirmek istediğiniz kısımları ilk olarak yarım saat kadar soğuk suda bekletin. Bekleme sırasında etin kanı suya akacak ve rengi açılacaktır.

KURBAN ETİ NE KADAR SAKLANIR?

Burada etin nasıl parçalandığı önemlidir. Koyun parça etleri 4-8 ay, koyun kıyması 1-3 ay; dana parça etleri 6-10 ay, dana kıyması 1-3 ay; sığır parça etleri 8-12 ay, sığır kıyması 1-3 ay tüketilebilir.

Etleri doğru ve sağlıklı bir biçimde muhafaza etmenin önemine vurgu yapmışken bir diğer önemli husus da bayramın telaşına kapılıp hastalıkları tetiklememektir. Siz de bu bayramda ailenizle beraber mutlu ve sağlıklı vakitler geçirmek istiyorsanız sağlıklı besin tüketimine özen göstermelisiniz.

Bayram telaşı ile genelde kahvaltı atlanır. Günün en önemli öğünü olan kahvaltı bayram sabahında ailenizle beraber geçirebileceğiniz en güzel dakikaları oluşturabilir. Bunun için kahvaltınızı ihmal etmemeli ve çok ağır besinler tüketmemelisiniz. Sizi tok tutacak hafif gıdalarla güne başlamalısınız.

Su içmeye de özen göstermeli ve bayramda normalde içtiğinizden 2-3 bardak daha fazla su içmeye dikkat etmelisiniz.

KURBAN ETİ DERİN DONDURUCUDA NE KADAR SAKLANIR?

Eskiden kurban etlerinin geleneksel yöntemlerle yapılan kavurma şeklinde saklandığını ancak günümüzde teknolojinin gelişmesi ile bu yöntemin değiştiğini kaydeden uzmanlar, uygun koşullarda saklanmayan etlerin insan sağlığını tehdit ettiğini de belirterek, "Kırmızı et ürünlerinin donma noktası -1.5 / +1.7 C arasıdır. Saklandıkları ortamın sıcaklığı bu değerlerden daha düşükse, et donar ve mikroorganizma oluşumu durur. Genel bir kural olarak, ortam sıcaklığı ne kadar düşükse etin o kadar uzun bir süre boyunca muhafaza edilebildiğini söylemek mümkündür. Bir örnek vermek gerekirse, -18 derecede yapılan dondurma işleminde, kırmızı etler 8 aya kadar güvenle saklanabilir. Sıcaklık daha düşük olursa, bu süre de uzayacaktır. Derin dondurucular, bu sıcaklığın çok daha altına inebilmektedir. Buzdolaplarının dondurucu/no-frost bölmeleri ise uzun süreli depolama için uygun değildir. Zira hem gerekli yalıtımı sağlayamazlar hem de depolama alanları oldukça küçüktür" diyerek en sağlıklı saklamanın derin dondurucuda yapıldığını kaydettiler.

KURBAN ETİNİN PİŞİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

-Çevre sağlığı yönünden de kesimi takiben ortaya çıkan kan, mide ve bağırsak içeriği önemlidir. Bunların gelişi güzel bir şekilde etrafa atılmaması ve akarsulara dökülmemesi gerekmektedir.

-Ayrıca bunların ve hastalık taşıyan diğer iç organların (karaciğer ve akciğer gibi) köpek ve kedilere verilmemesi gerekir. Bütün bunlar usulüne uygun bir şekilde imha edilmeli veya derin çukurlara gömülmelidir. Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında kişisel temizlik kuralları ihmal edilmemelidir.

-Ete hava, hayvan kesen kişiler, kullanılan kaplar vs. yoluyla gerçekleşecek bulaşmayı önlemek amacıyla temiz bıçak ve malzemeler kullanılması, etlerin konulacağı kapların iyice yıkanmış, kurban kesen kişilerin ellerini iyice yıkaması ve kesim sırasında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekir.

-Parçalama işlemi ile birlikte ette mevcut yada çevreden bulaşabilecek mikroorganizma sayısında artış olacağından, etin mümkün olduğu kadar büyük parçalara ayrılması ve derhal soğutulması gerekir. Etin kıyma haline getirilip saklanması etin yüzey alanını genişletmeye ve etsuyunun da mikroorganizmalar için üremeleri için uygun bir besiyeri haline getirdiği unutulmamalıdır. En uygunu et tüketilmeden hemen önce kıyma haline getirilmesidir.

-Etlerin kesim sonrasında hemen kapalı ortamlara alınarak soğutulması ve parçalama işlemini müteakip en fazla +4 °C, +5 °C sıcaklıkta bekletilmesi gerekir. Hemen tüketilmeyecek etler soğukta bekletilmeli, derin dondurucuya alınmalı veya kavurma yapılarak muhafaza edilmelidir. Sakatat ile etlerin aynı ortamda bulundurulmaması ya da muhafaza edilmemesi gerekir.

KAVURMA NASIL YAPILIR?

Koyun Kavurma

Malzemeler:

1 kg koyun but

100 gr kuyruk yağı

Yeteri kadar tuz, karabiber, kekik

Yemeğin Tarifi:

Kuyruk yağını incecik doğrayarak, tencerede yağını salana kadar kavurun. İçerisine kuşbaşı doğranmış butu ilave edin. Kısık ateşte yaklaşık 1 saat kendi suyu ile pişirin.

Tencereyi kapalı kapalı bir şelkilde arada bir silkeleyerek etlerin yer değiştirmesini ve yağ ile temasını sağlayınız. Et pişince üzerine tuz, karabiber ve kekik ilave ediniz. Sıcak olarak servis yapınız.

Dana Kavurma

Malzemeler:

1kg yağsız dana kuşbaşı

1 çay bardağı ayçiçek yağı

Pulbiber, karabiber, tuz, kekik

Yemeğin Tarifi:

Kuşbaşı doğranmış etimizi tenceremize koyup orta ateşte kendi bırakıcağı suyunda haşlamaya bırakıyoruz bıraktığı suyu çektikten sonra üzerine 1 çay bardağı sıcak su ilave edip haşlamaya devam ediyoruz. Haşlanan etimizi beklemeye alıp yağımızı tenceremize koyuyoruz. Ardından ısınan yağımıza sırasıyla pulbiber karabiber kekik ve tuzumuzuda ekleyip karıştırmya devam ediyoruz. Ortalama 5 dk karıştırdığımız malzemelerimizin üzerine haşlanan etimizide ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Etlerimiz kızarıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz etimiz kızardıktan sonra altını kapatıp servise hazırlıyoruz.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

KURBAN KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet oldu- ğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır:

1. Müslüman olmak.

2. Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.

3. Mukim olmak, yani yolcu olmamak.

4. Belirli bir malî güce sahip bulunmak.

Gayri müslimler öncelikli olarak imanla mükellef olup ancak iman ettikten sonra ibadetleri ifa etmeye ehil sayılırlar. Bu sebeple, bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü tutulabilmesi, daha doğrusu böyle bir ibadeti ifaya ehil sayılabilmesi için müslüman olması gerekir. Bu kural bütün ibadetler için geçerlidir. Hanefîler'den Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf ile Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre kurbanla yükümlü sayılmak için akıl ve bulûğ şart olmayıp gerekli malî güce sahip olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanunî temsilcileri tarafından kurban kesilmesi gerekir. Bu fakihler kurbanın malî bir ibadet oluşu ve başta fakirler olmak üzere üçüncü şahısların hakkının gözetilmesi hususunu ön planda tutmuşlardır.

Hanefî fakihlerinden İmam Muhammed'e ve Şâfiîler'e göre kurban mü- kellefiyeti için akıl ve bulûğ şarttır. Hanefî mezhebinde bu konuda fetva İmam Muhammed'in görüşüne göre verilmiş ve tatbikatta bu görüş ağırlık kazanmıştır. Bu son görüşün ilk bakışta, üçüncü şahısların yani kurban etinden yararlanacak ihtiyaç sahiplerinin haklarını göz ardı ettiği ileri sürü- lebilirse de, ehliyetsiz ve eksik ehliyetli kimselerin mal varlığının korunması ve gerekli tedbirler alınarak onlara daha güvenli bir gelecek hazırlanması açısından isabetli olduğu da söylenebilir. Çünkü çocuk ve akıl hastasının haklarının istikbale mâtuf olarak korunması, kanunî temsilciler için hukukî ve dinî bir sorumluluktur. Böyle bir kaygının söz konusu olmadığı durumlarda kanunî temsilcilerinin zengin çocuklar ve ehliyetsizler adına kurban kesmesi güzel bir davranış olur.

Kurban Bayramı önemi ve fazileti haberimizde. İslam dininde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramıdır olmak üzere iki bayram bulunmaktadır. Kurban kesmenin tarihi Hz. Adem (a.s.) dönemine kadar uzanmaktadır. Yüce Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta da kurban kesmeye işaretler bulunmaktadır.