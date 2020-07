Kurban eti nasıl saklanmalı? Nasıl değerlendirilir?

Mübarek Kurban Bayramında vatandaşlar bayram namazını kılmasının ardından kurban ibadetini gerçekleştirmenin telaşına girecek. Kurban kesildikten sonra ise kurban etinin pay edilmesi ve dağıtımı gerçekleştirilecek. Kurban etinin zaman içinde tüketilmesi için iyi şekilde saklanması önem taşıyor. Peki kurban eti nasıl saklanmalı, nasıl pay edilmeli ve nasıl değerlendirilmeli? Merak edilenleri ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

KURBAN NEDİR?

Sözlükte yaklaşma ve Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmayı ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir. Ancak, durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa bir miktarın fakirlere verilmesi zorunludur.

KURBAN NASIL PAY EDİLİR?

Kurban etini tartarak ve eşit olarak paylaşmak doğru olandır.Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Tartmadan bölüşüp helâlleşmek caiz olmaz, faiz olur. 7 şahıstan dördüne etle beraber birer bacak, beşinciye etle beraber derisi, altıncıya etle beraber başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmemektedir. Yahut 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik) deseler, umumi vekil, bölüştürmeden etin tamamını rastgele birine verebilir ya da tartmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir.

Kurbanın etini eşit olarak tarttıktan sonra, paylaşmak amacıyla kur'a çekmek iyi olan bir durumdur. Bir malı, ortaklar arasında taksim etmek amacıyla, kur'a çekmek caiz ve sünnettir. Kurban eti tartılmadan paylaşılıp, biri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahih olur.

Taksim etmeden etin bir bölümünü pişirip, ortakların müşterek yemeleri caizdir. Mutfakları bir olan baba oğlun, karı kocanın ortak olarak kestikleri kurbanı, tartıp paylaşmaları gerekmektedir.. Yahut 1. maddedeki gibi, biri umumi vekil olursa, tartmaya lüzum kalmaz.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANMALI ?

Kurban etinin kesildikten sonra muhafaza edilmesi sağlık açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda kurban eti dondurucuya konulacaksa uygun koşullar altında 5 saat kadar dinlendirilmesi önemlidir. Kurban etini derin dondurucuda saklamadan önce şu hususlara dikkat edilmelidir:

- Etler için özel bir alan açmalıdır.

-Sıcak bir et kapalı kap ve poşette çok çabuk bozulur.

-Kesim sıcaklığı üzerinde olan et, poşet ya da kapalı kaplara konmadan geniş tepsilerde serin bir ortamda en az 5 saat dinlendirilmelidir.

-Etlerinizi dondurucuya koymadan önce evinizde kendiniz işleyecekseniz, et bıçaklarınızı bileyletin ya da yeni et bıçakları alın.

KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Eti işlemek için şu aşamaları uygulamamamız gerekmektedir:

- Etin yemeklerde tercih edildiği şekilde doğranması gerekmektedir.Eti kemik ve fazla yağlarından ayırmak ya da kıymaya çevirmek yemek hazırlıklarınızda size kolaylık sağlar.

-Kurbanlık etin döş kısmından ev tipi bir kıyma makinesi ile kıyma çekebilir ve kıymanızı yemeklerinizde kullanacağınız kadar küçük parçalar halinde buzdolabı poşetine sararak dondurabilirsiniz.

-Gerdan etini kemikli olarak parçalayarak kuru fasulye, nohut gibi bakliyat yemekleriniz için buzdolabı poşetlerine doldurarak dondurabilirsiniz. Kurbanlığın sırt kısmından çıkarılan kemikli kaburga etlerini pirzola olarak paketleyebilir, but ve koldan kuşbaşı et çıkarabilirsiniz.

-Kurban etini işlerken, kasaptan aldığınız etlerde görmediğiniz kalın bir yağ tabakası ile karşılaşabilirsiniz. Et üzerindeki kalın, koyu sarı ve sert yağ tabakasını sıyırarak ayırabilir, altta kalan daha yumuşak yağ tabakalarını et üzerinde bırakabilirsiniz. Eti tüm yağlarından ayırmak doğru değildir. Tamamen yağsız bir et tüm lezzetini yitirir.

KURBAN ETİNİ PAKETLEME

Kurban etini dinlendirip işlediniz ve sıra dondurma aşamasına geldiyse kullanacağınız kadar eti bir arada paketlemeniz gerekir. Çünkü donmuş etin çözdürüldüğünde kullanılması gerekir ve tekrar dondurulması etin bozulmasına neden olur.

KURBAN ETİNİN ÇÖZÜLMESİ

Yemek hazırlığı yaparken derin dondurucunuzdaki kurban etlerinden kullanacaksanız, etin çözülme süresini de yemek hazırlığı sürenize katmanız gerekiyor. Çünkü donmuş etlerin dondurucudan çıkarak buzdolabında çözdürülmesi uygundur. Yavaş yavaş çözülmesi gereken etlerin çabuk çözülmesi için; eti güneşe koymamak, kalorifer ısısından faydalanmamak, eti 2 saatten fazla oda sıcaklığında bırakmamak gerekmektedir.

Yemek hazırlıklarınızda çiğ ete dokunduktan sonra ellerinizi iyice yıkamalı, et doğradığınız tahtayı sebzelerde kullanmamalısınız. Çünkü her ne kadar sağlıklı bir şekilde dondurulsa da çiğ et bakteri üretebilmektedir. Bu nedenle her zaman için sebze ve meyveler için ayrı, et ürünleri için ayrı bir doğrama tahtası kullanmalısınız.