Kurban Bayramında kurbanlıklar kesildikten sonra kurban etine yapılacak işlemler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban eti kesilene kadar, taşına kadar ve muhafaza edilene kadar çeşitli işlemler uygulamak önem arz ediyor. Peki Kurban eti yıkanır mı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

KURBAN NE DEMEK?

Sözlükte yaklaşma ve Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmayı ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

KURBAN KESİMİ NE ZAMAN BAŞLAR VE SONA ERER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü, gün batımına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü, gün batımına kadar kesilebilir.

Kurban eti nasıl saklanmalı? Nasıl değerlendirilir?

KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir. Ancak, durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa bir miktarın fakirlere verilmesi zorunludur

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Uludağ Üniversitesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalında Profesör olan Mustafa Tayar, "Kurban eti yıkanır mı?" sorusuna ilişkin olarak," Eğer kesim sırasında hijyen kurallarına dikkat edilmediyse kurbanın üzerinde gübre, dışkı bulaşıklığı varsa tabii ki akarsu ile yıkanması yerinde olacaktır. Hayvan kesildikten sonra kesim yerlerinde genel bir üzerine bulaşmış, kan, dışkı artıklarının yıkanması ve uzaklaştırılması gerekiyor. Yıkama işlemi etin soğumasına yardımcı olacaktır ve biz daha hijyenik bir kesime geçmiş olacağız. Normalde hayvan vücudundaki eti steril kabul ederiz ama bıçak girdiği zaman hemen kesim anından başlayarak yüzmeyle başlayarak devam eden süreçte etler kısa zamanda mikroorganizmalarına bulaşır. Biz gözle görmediğimiz için içimiz rahattır ama hızla üreyen bu bakteriler toksin oluşturup gıda zehirlenmesine, etin bozulmasına neden olur. Kesimden sonra maksimum dikkat edilmesi gerekiyor. Eti bir yerden bir yere nakledeceksek bir tülbentle, pamuklu bir kumaşla etin sarılması yardımcı olur. Dışarıdan herhangi bir bulaşma olmasın diye. " dedi.

Açıklamalarını sürdüren Tayar," Burada dikkat edilecek diğer bir konuda etlerin parçalanma sürecidir. İyici dinlendirilmiş, ideali 1 gün dinlendirilmiş ettir. İkinci gün parçaladıktan sonra dağıtacaksak dağıtalım. Bir yere gövdeyi bağışlayacaksak bağışlayalım. Ama mutlaka olası bulaşmaların önüne geçmeye çalışalım. Kurban gibi her şeyi yıkamaya özen gösterin. Eti parçalayana kadar, dağıtana kadar bütün süreçlerde olabildiği kadar eti soğukta muhafaza edip, soğuk zincire dahil etmek yerinde bir uygulama olacaktır. Aksi halde hiç ummadığımız gıda zehirlenmeleri, etlerin bozulması sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz." ifadelerini kullandı.