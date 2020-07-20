Kurban farz mıdır sünnet midir? İşte Kurban ibadeti hakkında bilgiler

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Kurban Bayramı 2020 yılında toplamda 4 gün sürecek. Ramazan Bayramında koronavirüs tedbirlerince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlamasının söz konusu olmadığını belirtti. Böylece bayram hazırlıkları ivme kazandı. Öte yandan bu bayramda kurban kesecek olanların gözleri Kurban farz mıdır sünnet midir? sorusuna çevrildi. İşte Kurban ibadeti hakkında tüm merak edilenlerin yanıtları haberimizde...

KURBAN FARZ MIDIR SÜNNET MİDİR?

Kurban farz değildir. Kurban, Şafii mezhebine göre sünnettir, Hanefi mezhebine göre ise vaciptir.

Kurban kesmede cinsiyet ayrımı yapılmadan usulünce kesilmesi yeterlidir. Müslüman bir kadının kurban kesmesi de mümkündür.

Kurban edilecek hayvana acı ve eziyet çektirmeden ehil kişiler tarafından İslami ölçülere göre hızlı bir şekilde kesilmelidir. Ayrıca, çevre temizliğine dikkat edilmelidir.

Kurban kesilirken etrafta küçük çocuk bulunmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü o yaşlarda bir çocuk bu durumdan kötü etkilenebilir. Bir de, hayvanların başka bir hayvanın kesimini görmemesine dikkat edilmelidir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Diyanet'in takviminde yer alan bilgilere göre;

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün olarak idrak edilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet'in takvimine göre 2020 yılı Kurban Bayramı tatili Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü bitecek. Bu yıl Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek olup tatilin uzatılıp uzatılmayacağı henüz açıklama gelmedi.

KURBAN NEDİR?

Kurban Yüce Allah'ın rahmetine yaklaşmak için ibadet niyeti ile kesilen özel hayvandır. Kurban bayramı günlerinde (ilk üç günde) böyle Allah rızası için kesilen kurbana (Udhiyye),bunu kesmeğe de "tazhiye" denilir.

Kurban Bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek, hür, mukîm (yolcu olmayan),müslim ve zengin kimseye vacibdir. Zenginden maksad, temel ihtiyaçlarından başka, artıcı olsun olmasın, en az iki yüz dirhem gümüş değerinde bir mala sahib olan, fitre vermekle yükümlü olan kimselerdir. (Zekat bölümüne bakılsın!..)

Kurban kesme günlerinde (kurban bayramının ilk üç gününde) kurban kesmeğe gücü varken kurban kesmeyip de sonra fakir düşse, buradaki vücub üzerinden düşmüş olmaz.

Kurban kesme yükümlülüğü için, İmam Azam ile İmam Ebû Yusuf'a göre, akıl ve buluğ şart değildir. Bundan dolayı zengin olan bir çocuğun veya bir delinin malından bunların velisi kurban keser. Bu çocuk veya bu mecnun o kurbanın etinden yer. Geri kalan kısmı da, elbise gibi aynından faydalanacakları bir şeyle değiştirilir.



Fakat İmam Muhammed'e göre, kurban yükümlülüğü için akıl ve büluğ şarttır. Bundan dolayı çocukların ve mecnun olanların mallarından kurban kesilmesi gerekmez. Fetva da buna göredir. Velileri onlar adına mallarından kesecek olsalar, kurban bedelini onlara ödemeleri gerekir. Ancak bir kimsenin kendi malından çocuğu için kurban kesmesi mendubdur.

(İmam Malik ile İmam Şafiî'ye göre, kurban vacib değil, müekked bir sünnettir.)

Vacib olan kurban görevi, Hak yolunda fedakarlığın bir nişanıdır. Yüce Allah'ın verdiği nimetlere karşı yapılan bir şükürdür. Bunun sonucu da sevaba ulaşmak ve birtakım belalardan korunmaktır.

Şu gerçek de bilinmeli ki, insanların ihtiyaçları için yeryüzünde yüz binlerce hayvan kesiliyor. Fakat bunlardan yalnız durumları yeterli olanlar yararlanıyor. Kurban Bayramında ise, Hak rızası için birçok hayvan kesiliyor. Bunların etlerinden ve derilerinden çok fakir kimseler de yararlanıyor. İktisadî olan mesele, dinî ve ahlakî bir mahiyet kazanıyor. Şahıs menfaati yerine toplumun menfaati bulunmuş oluyor. Bunun için kurban kesilmesi, İslama ait insanî ve sosyal büyük bir fedakarlık demektir.

Kurban kesilmekle, kesilen hayvanların sayısı çok artmış olmaz; çünkü kurban kesilen günlerde kasapların kestiği hayvan sayısı azalır ve böylece o günlerde aynı mikdar hayvan kesilmiş olur.



Kendi zevkleri için hergün binlerce hayvanın kesilmesini çok görmeyenlerin, senede bir defa Allah rızası için bir mikdar hayvanın muhtaçlar yararına olarak Kurban adı altında kesilmesini çok görmeleri, doğrusu büyük bir düşüncesizliktir.

Sonuç: Kurbanın meşru olması, din, ahlak ve toplum yararı bakımından birtakım hikmet ve hacetlere dayanır. Bunu değerlendiremeyecek bir akıl sahibi olamaz.

KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, “Dahâyâ”, 10). Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

BORÇ PARA İLE KURBAN KESİLİR Mİ?

Borç para alarak kurban kesmek caizdir. Ancak borçla kurban kesecek kişi fakir ise kurban kesmesi durumunda zorlanacaksa kurban kesmeyebilir.