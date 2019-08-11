Kurban kesiminde kadın eli

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki mezbahalarda kurbanlıkları kesen kasaplara, eti parçalama sırasında kadın kasaplar yardım etti.

Kurban Bayramı'nda kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren mezbahalara akın etti. Çorlu Belediyesi, mezbahalardaki yoğunluk nedeniyle halk pazar yerlerini kesim için açtı. Pazar yerinde küçük ve büyükbaş hayvanların kesimleri ayrı ayrı yerlerde gerçekleştirildi. Bazı kurbanların kesimleri yine çocukların gözleri önünde yapıldı.

Çorlu paza ryerlerinde kadın kasaplar, erkeklere yardımcı oldu. Erkek kasapların kestiği kurbanlıkların etlerini parçalama görevini kadınlar yaptı. Kadın kasaplar, etleri parçalayarak, poşetlediler.

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DHA