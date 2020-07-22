Müslüman açısından önem arz eden Kurban Bayramına kısa bir süre kaldı. Bu yıl koronavirüs salgının gölgesinde gerçekleşecek olan Kurban Bayramı maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde idrak edilecek. Vatandaşlar bayram namazında birlikte saf tutacak ve ardındansa kurban ibadetini gerçekleştirmek için kurban kesme telaşı içerisine girecek. Bu kapsamda Kurban Bayramında hangi güne kadar kurban kesileceği konusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Kurban ne zamana kadar kesilir? Detaylar haberimizde...

KURBAN NEDİR?

Sözlükte yaklaşma ve Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmayı ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıkladığı Dini Günler Listesine göre Kurban Bayramının Arefe günü 30 Temmuz Perşembe. İşte Kurban Bayramının tarihleri

Kurban Bayramının birinci günü (31 Temmuz Cuma)

Kurban Bayramının ikinci günü (1 Ağustos Cumartesi)

Kurban Bayramının üçüncü günü (2 Ağustos Pazar)

Kurban Bayramının dördüncü günü (3 Ağustos Pazartesi)

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, akıl sağlığı yerinde,büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

KURBAN KESİLECEK HAYVANIN ÖZELLİKLERİ

Kurban edilecek hayvanın şu özellikleri taşıması gerekiyor:

-Sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder.

-Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, yemini bulmasına engel olmayacak derecede şaşı veya topal olması, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması kurban edilmesine engel değildir.

Belirtilen bu özellikleri taşıyan hayvanlardan kurban olmaz. İşte o özellikler:

- Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.

Öte yandan Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir.

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığından edinilen bilgide şu ifadeler yer verildi:

"Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü, gün batımına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü, gün batımına kadar kesilebilir."