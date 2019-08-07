Kurban pazarının gözdesi 1,5 tonluk "Süleymanpaşa"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, kurban pazarında satışa çıkarılan 1,5 tonluk "Süleymanpaşa" isimli boğa pazarın gözdesi oldu.

Karadeniz Mahallesinde kurulan kurban pazarında, kentin çeşitli bölgelerinden getirilen küçükbaş ve büyükbaşlar alıcılarını bekliyor.

Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlıkları inceleyerek, fiyat araştırması yaparken, pazarda en çok ilgiyi ise 1,5 ton ağırlığındaki "Süleymanpaşa" adı verilen boğa görüyor.

Hayvanın sahibi Tamer Ülkü, gazetecilere yaptığı açıklamada, boğasını gözü bakıp, büyüttüğünü söyledi.

Her yıl kurban pazarına hayvan getirdiğini ifade eden Ülkü, "Boğamızı pazara getirdik. 2 buçuk yaşında hayvanımız. Alıcılarını bekliyoruz. Canlı kilosu 1,5 ton. Pazara bu yıl 20 hayvan getirdim. Sevgiyle besleyip büyüttük. Getirdiğim hayvanlar içerisinde en iyisi bu. 30 bin lira istiyorum bunun için. Bu sene pazarın gözdesi Süleymapaşamız. Görenlerin hemen dikkatini çekiyor. Daha yeni geldik, bayrama kadar bir alıcı bulacağımıza inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA