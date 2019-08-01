Kurban pazarının ‘Şampiyon’u, 22 bin liraya alıcısını bekliyor

YALOVA kurban pazarının en büyüğü bin 200 kiloluk "Şampiyon" isimli boğa, 22 bin liraya satışa sunuldu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Yalova'da kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar kurban pazarlarına akın ederken, pazarda en çok dikkat çeken kurbanlık ise "Şampiyon" adı verilen boğa oldu. Bin 200 kilogram ağırlığı ile dikkat çeken büyükbaş, fiyatıyla da görenleri şaşırtıyor. Muş'tan Yalova'ya getirilen hayvanın sahibi Ahmet Toprak, "Şampiyon gerçekten bir şampiyon gibi yetiştirildi. Özel olarak beslendi. Özel bir gezi programı yapıldı ve bu hale geldi. Şimdi alıcısını bekliyor. Şampiyon için 22 bin TL istiyoruz. Bu pazarın en iri ve en güzel hayvanıdır ama bakıcısı çok alıcısı yok. Müşterisini bekliyoruz" dedi.

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DHA