EDİRNE (AA) - Edirne Tüketiciler Derneği (ETÜDER) Başkanı Murat Kocabaş, kurban pazarlarında dolaşan sahte paralara karşı hem satıcı hem de kurban almak isteyen vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kocabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nı fırsat bilen dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Dolandırıcıların sahte parayla vatandaşları kandırmaya çalıştığını belirten Kocabaş, "Bayrama az bir süre kala pazarlar hareketlendi. Sahte para kullanımına karşı hem üreticiler hem de alıcılar uyanık olmalı. Kurbanlık satıcılarının büyük emekleri, dikkatsizlik halinde sahte paraya kurban gidebiliyor. Kurban pazarlarında sahte paraya dikkat edilmeli." dedi.

Kurban pazarlarında alışverişlerin nakit olarak yapıldığına dikkat çeken Kocabaş, şöyle devam etti:

"Kurbanlıkların fiyatları oldukça yüksek ve büyük meblağlarla işlemler gerçekleşiyor. Alım satım işlemlerinin hızlı bir şekilde olmasından dolayı vatandaşlarımız bazen para alışverişinde sıkıntı yaşayabiliyor. Vatandaşlar dolandırıcılara karşı çok dikkatli olmalı. Alım satım işleminden sonra alınan paralar dikkatlice sayılmalı. Büyük para destelerinin arasına sahte para konularak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını duyuyoruz."



Sahte paranın dikkatli olunduğunda kolaylıkla ayırt edilebileceğini de dile getiren Kocabaş, gerçek paranın üzerinde bulunan şerit ve paranın kağıdı içinde gömülü olan fotoğrafın sahte parayla gerçek parayı ayırt ettiğini kaydetti.







Kaynak: AA