Kurbana özel yetiştirilen "Paşa" pazarın en gözdesi

EDİRNE (AA) - Edirne'de sahibi tarafında kurbanlık olarak özel yetiştirilen "Paşa" isimli yüz kiloluk koç, 2 bin 500 liralık fiyatıyla alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Edirne Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda kurulan kurban pazarında hareketlilik devam ediyor.

Daha çok sınıra yakın köylerinden getirdikleri hayvanları müşterileriyle buluşturan besiciler, bin lira ile 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla küçükbaş hayvanları satışa sunuyor.

- "Paşa"yı gören bir daha bakıyor

Pazarın gözdesi ise kilosu ve fiyatıyla yaşıtlarını ikiye katlayan "Paşa" adı verilen 2 yaşındaki koç oldu.

Koçun sahibi Yahya Güvenç, AA muhabirine, "Paşa" adını verdiği koçu kurban için özel olarak yetiştirdiğini söyledi.

Pazara 50 hayvan getirdiğini belirten Güvenç, "Kurban pazarındaki en iri koç 'Paşa'. 2 yaşında ve yüz kilonun üzerinde. Kilosuyla adını hak ediyor. Ormanlık alanda 'Paşa'yı özel bitkilerle büyüttüm. Hayvanlarımın hepsini doğal ortamda yetiştiriyorum. Kurban için bir yıl önceden özel olarak besiye çekiyorum. 'Paşa'yı 2 bin 500 liradan satışa sundum. Gerekli aşıları ve sağlık kontrolleri yapıldı. Alacak kişiye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.









Kaynak: AA