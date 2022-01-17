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  3. Kurbanlarına işkence yaptı! 13 kişiyi kaçıran şahsa 504 yıl hapis

Kurbanlarına işkence yaptı! 13 kişiyi kaçıran şahsa 504 yıl hapis

Meksika’da 13 kişiyi kaçırmak ve suçu organize etmekten sorumlu tutulan zanlı 504 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kurbanlarına işkence yaptı! 13 kişiyi kaçıran şahsa 504 yıl hapis

Meksika'da 13 kişiyi kaçırmak ve suçu organize etmekten sorumlu tutulan Humberto P. adındaki zanlı mahkeme tarafından 504 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olayla ilgili diğer diğer zanlılar olan Jesus V. ile Gabriel M'ye 190 yıl Sofia S'ye ise 40 yıl hapis cezası verildi.

SİLAH ZORUYLA KAÇIRIP FİDYE İSTEDİLER

Meksika Başsavcılığı, 2011 yılının nisan ayında tutuklanarak cezaevine konulan dört zanlının, organize örgüt oluşturarak Meksika eyaletindeki bazı şehirlerde 2009 ile 2011 yılları arasında silah zoruyla 13 kişiyi kaçırdıklarını ve ailelerinden fidye istediklerini bildirdi.

ZANLILARIN, KAÇIRDIKLARI KİŞİLERİN BİRÇOĞUNU ÖLDÜRDÜKLERİ DUYURULDU 

Başsavcılık ayrıca, olayla ilgili yürütülen soruşturmada zanlıların kurbanlara işkence uyguladıklarını ve birçok kurbanı da öldürdüklerini açıkladı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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