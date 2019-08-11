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  3. Kurbanlık koyun sahiplerini peşinden koşturdu

Kurbanlık koyun sahiplerini peşinden koşturdu

Sahibinin elinden kaçan koyun, ekili tarım arazilerine girdi. Vatandaşları uzun süre peşinden koşturan koyun, sahibi tarafından yakalandı.

Kurbanlık koyun sahiplerini peşinden koşturdu

ÇORUM'da kaçan kurbanlık koyun, güçlükle yakalandı.

Sahibinin elinden kaçan koyun, ekili tarım arazilerine girdi. Vatandaşları uzun süre peşinden koşturan koyun, sahibi tarafından yakalandı.

Öte yandan vatandaşlar, belediye tarafından belirlenen kesim alanlarında kurbanlıklarını keserken, kurban kesimi sırasında kendisini yaralayan acemi kasaplar hastanelere başvurdu.

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DHA

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