Kurbanlık koyun sahiplerini peşinden koşturdu
Sahibinin elinden kaçan koyun, ekili tarım arazilerine girdi. Vatandaşları uzun süre peşinden koşturan koyun, sahibi tarafından yakalandı.
ÇORUM'da kaçan kurbanlık koyun, güçlükle yakalandı.
Sahibinin elinden kaçan koyun, ekili tarım arazilerine girdi. Vatandaşları uzun süre peşinden koşturan koyun, sahibi tarafından yakalandı.
Öte yandan vatandaşlar, belediye tarafından belirlenen kesim alanlarında kurbanlıklarını keserken, kurban kesimi sırasında kendisini yaralayan acemi kasaplar hastanelere başvurdu.
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DHA
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