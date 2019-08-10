Kurbanlıktan sonra en çok Türk kahvesi ilgi gördü

Kurban Bayramı'na saatler kala ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da çarşı ve pazarlar bayram hazırlığı yapanlarla doldu. Kurban Bayramı dolayısıyla en fazla yoğunluk kurbanlık pazarında yaşanırken, kurbanlıktan sonra en fazla ilgi gören yerler kuruyemişçiler oldu. Tuğba Kuruyemiş Mağazalarında vatandaşlar meşhur Türk Kahvesi almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Bir yandan kahve ikramının yapıldığı diğer yandan da geleneksel Türk Kahvesi satışının yapıldığı Tuğba Kuruyemiş Mağazalarında bayram dolayısıyla hazırlanan tonlarca kahvenin en çok rağbet gören ürün olduğu belirtildi.

Ülke genelindeki 100'e yakın şubelerinin tamamında bayramda en çok tercih edilen ürünlerin başında Türk Kahvesi'nin geldiğini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Üyeleri'nden fatih Tonkul, "Tarihten bu yana Türklerin vazgeçilmez damak tatları arasında yer alan Türk kahvesi bu bayramda da en çok tercih edilen ürün oldu. Hazmı kolaylaştırması, zinde tutması ve bir çok özelliğinin yanında kendine has tadı ile misafire verilen değerin de bir göstergesi olan Türk Kahvesi, Türkiye'de yetişmemesine rağmen Türk adıyla anılan nadir ürünlerden biridir. Tarihten bu yana en kıymetli içecekler arasında yer alan Türk kahvesi geleneksel özelliğini halen koruyor" dedi.

Deyimlere bile konu olan "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" sözüne istinaden insanların değer verdikleri kişileri kahve ile ağırladığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tonkul, "Bizim kültürümüze has birçok yiyecek ve içeceğimiz Avrupai tarz yiyecek ve içeceklerin gölgesine düştü. Ama Türk kahvesi cazibesini ve önemini hiçbir zaman yitirmedi. Eskiden beri bir kültür olarak devam eden Türk Kahvesi yeni kuşak tarafından da çok sevildi" diyerek bayramda en fazla tüketilen ürünlerin başında Türk Kahvesi geldiğini söyledi.

Tuğba Kuruyemiş olarak bayram süresince hizmet vermeye devam edeceklerini de belirten Tonkul, özellikle kahve değirmenlerinin bayram süresince çalışacağını belirtti.

Kaynak: İHA