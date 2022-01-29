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Kürdan fiyatı sosyal medyada gündem oldu! "Dişimde kalan et parçasıyla yaşarım daha iyi"

Sosyal medyanın gündeminde, kürdan fiyatları konuşuluyor. Vatandaş "Dişimde kalan etle yaşarım daha iyi" diyerek, 32,50 lira olan kürdanı boykot etti.

Kürdan fiyatı sosyal medyada gündem oldu! "Dişimde kalan et parçasıyla yaşarım daha iyi"

Market fiyatlarında yapılan zamlar, kürdanları da vurdu. Reyonlarda yer alan diş aparatı, sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, hiçbir ürünün zamlı fiyatına bu kadar şaşırmadıklarını belirterek,  32,50 lira olan kürdanı boykot etti. "Gerekirse kağıdı kıvırır kürdan yaparım, yine de bu fiyata almam" diyen sosyal medya kullanıcıları, esprili paylaşımlardan da geri kalmadılar.

Kürdan fiyatı sosyal medyada gündem oldu! Dişimde kalan et parçasıyla yaşarım daha iyi

"DİŞİMDE KALAN ETLE YAŞARIM"

Marketlere yansıyan kürdan fiyatları vatandaşı şaşkına çevirdi. Zamlı fiyatlar vatandaşı isyan ettirirken, "İzahı yoksa, mizahı var" diyen sosyal medya kullanıcıları, gündem olan kürdan fiyatlarına ilişkin esprili paylaşımlarda bulundu. Ne olursa olsun belirtilen fiyata kürdan almayacaklarını belirten vatandaşlar "Dişimde kalan et parçasıyla yaşarım daha iyi" diyerek, esprili paylaşımlarda bulundu.

Kürdan fiyatı sosyal medyada gündem oldu! Dişimde kalan et parçasıyla yaşarım daha iyi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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