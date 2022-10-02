Kurdelacı (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kurdelacı (Elle) görev tanımı nedir, Kurdelacı (Elle) ne iş yapar, Kurdelacı (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kurdelacı (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kurdelacı (Elle) Tanımı;

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Kurdelacı (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kurdelacı (Elle) Maaşları

Kurdelacı (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kurdelacı (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurdelacı (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.60

Meslek Adı :

Kurdelacı (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elde kurdela işi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araçgereci işlemeye hazırlayabilme ve kurdela işi tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip bireydir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kurdelacı (Elle); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlemeye hazırlık yapmak,

b) Desen panosu hazırlamak,

c) Desen tasarımları yapmak,

d) Basit nakış temel iğne tekniklerini uygulamak,

e) Basit nakış iğneleri yapmak,

f) Kurdela işi yapmak,

g) İşlemelerin bakımını yapmak ve korumak,

h) Yıpranan ve yırtılan dokuma ve örgü kumaşları onarmak,

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