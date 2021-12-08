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'Kürdistan'a özgürlük' demişti! HDP'li vekil Nusrettin Maçin'e üç birleşime katılmama cezası

Son dakika haberi...HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e, Meclis Genel Kurulu'nda, "Kürdistan'a özgürlük ve iktidara geleceğiz" sözleri sebebiyle TBMM İçtüzük gereği Genel Kurul'a üç birleşim katılmama cezası verildi.

'Kürdistan'a özgürlük' demişti! HDP'li vekil Nusrettin Maçin'e üç birleşime katılmama cezası

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmelerinde HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, skandal sözler sarf etmişti. HDP'li vekil konuşması sırasında, kullandığı "Kürdistan’a özgürlük" ifadesi dolayısıyla tepki çekmişti.

 HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin ceza aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Süreyya Şadi Bilgiç tutanakları kontrol ettikten sonra Maçin’e 3 birleşim çıkarma cezasını oyladı.

Oylama sonucu Maçin’e 3 birleşim katılmama cezası verildi.

'Kürdistan'a özgürlük' demişti! HDP'li vekil Nusrettin Maçin'e üç birleşime katılmama cezası

NUSRETTİN MAÇİN KİMDİR?

1963 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya gelen Nusrettin Maçin, ilkokulu Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yukarı Duru köyünde okudu. Ortaokulu eski Malatya Bölge Okulunda bitiren Maçin,  2003 yılında Mesop girişiminde yer aldı. 

Maçin hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Nusrettin Maçin kimdir? 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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