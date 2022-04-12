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  3. Küresel gelişmeler altın piyasasını etkiledi! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı mutlu! İşte güncel altın fiyatları

Küresel gelişmeler altın piyasasını etkiledi! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı mutlu! İşte güncel altın fiyatları

Çin'de koronavirüs salgını vakalarının artması, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı yapacağı endişeleri ve devam eden Rusya - Ukrayna savaşı küresel piyasalara negatif etki ederken gram altın 923 TL seviyelerine kadar çıktı. Son durumu merak edenler için 12 Nisan 2022 Salı güncel altın fiyatları...

Küresel gelişmeler altın piyasasını etkiledi! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı mutlu! İşte güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 12 Nisan 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...