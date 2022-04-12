Küresel gelişmeler altın piyasasını etkiledi! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı mutlu! İşte güncel altın fiyatları
Küresel gelişmeler altın piyasasını etkiledi! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı mutlu! İşte güncel altın fiyatları
Çin'de koronavirüs salgını vakalarının artması, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı yapacağı endişeleri ve devam eden Rusya - Ukrayna savaşı küresel piyasalara negatif etki ederken gram altın 923 TL seviyelerine kadar çıktı. Son durumu merak edenler için 12 Nisan 2022 Salı güncel altın fiyatları...