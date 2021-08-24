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Küresel iklim değişikliğinde Türkiye kırmızı çizgide mi?

Dünya küresel iklim değişikliği sebebi ile büyük endişe yaşadı. sular altında kalan bölgeler endişeyi arttırırken başka bir tehlikede felakete doğru hızla ilerledi. Hava kirliliği, ciddi boyutlara ulaştı. Uzmanlar kritik çizginin çoktan aşıldığını belirtti.

Küresel iklim değişikliğinde Türkiye kırmızı çizgide mi?

Uzmanlar hava kirliliğinin  dünya genelinde 1 milyar insanın erken ölümüne neden olacağı konusunda uyarılarda  bulundu. Hava kirliliği felaketi ise Türkiye de alarm veridi.
Küresel iklim değişikliğinde Türkiye kırmızı çizgide mi?
KIRMIZI ÇİZGİ ÇOKTAN AŞILDI MI?

Küresel iklim değişikliğinin yarattığı en önemli riskler arasında hava kirliliği ve neden olduğu sorunlar yer alıyor. Uzmanların uyarısına göre, 100 yıllık süreçte hava kirliliğinde her yıl yeni rekor seviyeye ulaşıyoruz. Atmosferdeki kırmızı çizgi olan 400 PPM karbondioksit seviyesi de çoktan aşılmış duruma geldi.
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