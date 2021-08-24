Küresel iklim değişikliğinde Türkiye kırmızı çizgide mi?

Uzmanlar hava kirliliğinin dünya genelinde 1 milyar insanın erken ölümüne neden olacağı konusunda uyarılarda bulundu. Hava kirliliği felaketi ise Türkiye de alarm veridi.



KIRMIZI ÇİZGİ ÇOKTAN AŞILDI MI?

Küresel iklim değişikliğinin yarattığı en önemli riskler arasında hava kirliliği ve neden olduğu sorunlar yer alıyor. Uzmanların uyarısına göre, 100 yıllık süreçte hava kirliliğinde her yıl yeni rekor seviyeye ulaşıyoruz. Atmosferdeki kırmızı çizgi olan 400 PPM karbondioksit seviyesi de çoktan aşılmış duruma geldi.

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