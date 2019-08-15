Küresel ısınma Vanlı balcıları teğet geçti

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bu yıl bal üretiminde bir kuraklık beklediklerini ancak durumun bekledikleri gibi olmadığını söyleyerek, "Hava şartlarının iyi gitmesi nedeniyle küresel ısınma bizi teğet geçti" dedi.

Van Arıcılar Yetiştiricileri Birliği, bu yıl mayıs ayında yağışların az olmasından dolayı bal üretiminde bir kriz bekledikleri için bal duasına çıkmıştı. Ancak mayıs ayından sonra kovanların bulunduğu bölgelerde yağışın olmasından dolayı balın veriminde korkulan olmadı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bu yıl ciddi bir kriz beklediklerini ancak üretimde bir kuraklığın yaşanmadığını belirtti. Kentteki balcılar olarak mayıs ayında yağışların olmamasından dolayı ciddi bir kriz beklediklerini anımsatan Tandoğan, "Bu yıl bal kuraklığı bekliyorduk. Ancak mayıs ayından sonra durum sandığımız gibi gitmedi. Bal kovanlarını bıraktığımız bölgelerde yağış oldu. Şu an bal konusunda kurak diyebileceğimiz bir durumda değiliz. Tabi diğer taraftan önceki yıllara göre çok da verimli bir yıl olmadı. Ancak bazı ilçelerimizde dikensi bitkilerden dolayı verim iyi olurken, bazı ilçelerimizde geçen yıllara oranla verim beklediğimiz gibi olmadı. Genel itibariyle baktığımızda bu yılki üreticilerimiz durumdan memnun" diye konuştu.

"Küresel ısınma bizi teğet geçti"

Mayıs ayında kentteki 750 üreticinin kuraklık beklediğini ve bu durumdan çok endişeli olduğunu hatırlatan Tandoğan, bu yüzden bal duasına çıktıklarını söyledi. Ancak haziran ayı itibariyle hava şartlarının düzeldiğine dikkat çeken Tandoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz küresel iklim değişikliğinden dolayı kuraklık kapımızda dedik. Hatta bunun için kentteki arıcılarımızla birlikte bal duasına çıktık. Duamız kabul oldu mu bilemeyiz ama hava şartlarının iyi gitmesi nedeniyle küresel ısınma bizi teğet geçti. Bu durumda beklediğimiz o kriz yaşanmadı."

Kaynak: İHA