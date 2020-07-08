KÜRESEL PİYASALAR - ABD'de hisse endeksleri yükselişle açıldı

ABD'de hisse senedi borsalarında endeksler, Covid-19 pandemisine ilişkin olumsuz gelişmelere karşın, olumlu ekonomik verilerin etkisiyle yükselişle açıldı.

Teknoloji şirketi Apple hisselerinin yüzde 1.72 yükseldiği Dow Jones Industrial Average Endeksi yüzde 0.14 ve Biogen hisselerinin yüzde 6.10 yükseldiği Nasdaq 100 Endeksi yüzde 0.61 yükseldi. S&P 500 Endeksi de, yüzde 1.67 yükselen Nvidia Corp hisselerinin desteğinde yüzde 0.33 yükseldi.

Ünlü & Co'mment'in "Küresel piyasalar denge arıyor" başlıklı değerlendirmesinde, "Korona virüs vakalarındaki artış yatırımcıları tedirgin etmeye devam ederken, bunun da risk iştahını olumsuz etkilediğini görüyoruz; ayrıca, makroekonomik görünümün soru işaretleri yaratması da baskı oluşturuyor" denildi ve eklendi:

"Bu noktada, AB Komisyonu'nun 2020 için daralma beklentisini yüzde 7.4'ten yüzde 8.3'e çıkarması dikkat çekerken Almanya'da önceki ay yüzde 17.5 daralan sanayi üretiminin Mayıs ayında yüzde 7.8 artış gösterse de yüzde 11.1'lik beklentinin altında kaldığını gördük.

"Diğer taraftan OECD'nin güncellediği makroekonomik tahminlerde ikinci dalga ihtimaline yer vermesi de moral bozan bir gelişme oldu.

"Yeni güne başlarken ise dünkü zayıflığın ardından küresel piyasaların daha sakin bir performans sergilediğini görüyoruz.

"Ancak, içeride çok daha farklı bir tablo olsa da yurtdışında risk iştahının genel hatlarıyla düşük kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz."

Kaynak: DHA