Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, bugünden itibaren ABD'nin enflasyonu ile hareketlenecek veri takvimine odaklanırken, borsalarda karışık bir seyir izleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi, hükümetlerin karantina tedbirlerini gevşetme konusunda elini güçlendirirken, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançoları salgının ekonomiye etkilerinin daha net görülmesine imkan sağlıyor.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 200 bini aşsa da artışın ivme kaybetmesi ve iyileşen kişi sayısının da 1 milyon 500 bini aşması, ekonomilerin hızlı bir şekilde yeniden açılacağına yönelik iyimserliği artırdı.

Bu gelişmeler ve açıklanan şirket bilançoları nedeniyle de pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıktığı görülüyor.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında, başta İtalya olmak üzere borç yükü nedeniyle tedirginliğe neden olan ekonomiler, karantina tedbirlerinin hafifletilmesine yönelik gelişmelere karşın piyasalar ve avro üzerinde baskıya neden oluyor. Avro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08 sınırına kadar gerilemesi sonrası tepki alımlarıyla 1,0810 seviyesinde dengelendi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,73 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,31 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması ve Japonya'da öncü göstergeler endeksindeki gerilemeye karşın Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalış kaydetti.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 99.000 puanı aşamayan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 97.792,23 puandan tamamladı ve düşüşünü üst üste 7'nci işlem gününe taşıdı. Dün 7,0756'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0590 seviyesine geriledi.

Analistler, dün borsa kapandıktan sonra geçen Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek için çalışmalara başladığı yönündeki açıklamanın bankaların reel sektörü desteğinin güçlü bir şekilde devam etmesi anlamına geldiğini belirterek, bunun da hisse fiyatlamalarına pozitif yansıyabileceğini kaydetti.

TVF'nin dünkü açıklamasında "T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız." ifadeleri yer aldı.

Bugün, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyesinin kısa vadede önemli direnç konumuna geldiğini, 97.200 puanın ise destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

21.00 ABD, nisan ayı Hazine bütçe dengesi









Kaynak: AA