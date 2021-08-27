Küresel piyasalar FED toplantısında odaklandı! Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? (27 Ağustos 2021 Cuma) Dolar ve euro kurunda son günlerde yaşanan düşüş ve yükseliş sürüyor. Bu kapsamda piyasaları takip edenler Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? (27 Ağustos 2021 Cuma) sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası Başkanı Fed'in Başkanı Jerome Powell'ın ekonomi hakkında vereceği mesajlara odaklandı. Bu nedenle döviz kurlarında bir yükseliş eğilimi göze çarparken son durum merak konusu olurken Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? (27 Ağustos 2021 Cuma) sorusuna yanıt aranıyor. İşte piyasalar tarafından takip edilecek veriler ve ekonomi gündemi haberimizde... Piyasalarda bugün açıklanacak veriler şöyle: 10.00 Türkiye, ağustos ayı ekonomik güven endeksi 15.30 ABD, temmuz ayı kişisel gelirler ve harcamalar 15.30 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları 17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi 17.00 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (27 AĞUSTOS 2021 CUMA) Serbest piyasada dolar kuru 27 Ağustos 2021 Cuma gününde serbest piyasada açılışta 8,3830 TL'den alınıyor, 8,3850 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 9,8700 TL'den alınıyor, 9,8720 TL'den satılıyor. Öte yandan 26 Ağustos Perşembe günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,3960 TL , euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 9,8980 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 27 AĞUSTOS 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 27 Ağustos 2021 Cuma gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.32 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,3835 8,3859 Avro 9,8693 9,8754 Sterlin 11,4994 11,5097 İsviçre Frangı 9,1527 9,1611 Japon Yeni 0,0769 0,0757 S. Arabistan Riyali 2,2330 2,2442 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör euro kuruekonomiFEDPowell