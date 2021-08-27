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  3. Küresel piyasalar FED toplantısında odaklandı! Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? (27 Ağustos 2021 Cuma)

Küresel piyasalar FED toplantısında odaklandı! Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? (27 Ağustos 2021 Cuma)

Dolar ve euro kurunda son günlerde yaşanan düşüş ve yükseliş sürüyor. Bu kapsamda piyasaları takip edenler Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? (27 Ağustos 2021 Cuma) sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası Başkanı Fed'in Başkanı Jerome Powell'ın ekonomi hakkında vereceği mesajlara odaklandı. Bu nedenle döviz kurlarında bir yükseliş eğilimi göze çarparken son durum merak konusu olurken Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? (27 Ağustos 2021 Cuma) sorusuna yanıt aranıyor. İşte piyasalar tarafından takip edilecek veriler ve ekonomi gündemi haberimizde... 

Piyasalarda bugün açıklanacak veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı kişisel gelirler ve harcamalar

15.30 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

17.00 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması

SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (27 AĞUSTOS 2021 CUMA)

Serbest piyasada dolar kuru 27 Ağustos 2021 Cuma gününde serbest piyasada açılışta 8,3830 TL'den alınıyor, 8,3850 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise  9,8700 TL'den alınıyor, 9,8720 TL'den satılıyor.

Öte yandan 26 Ağustos Perşembe günü dolar kurunun  kapanıştaki satış fiyatı 8,3960 TL , euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 9,8980 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Küresel piyasalar FED toplantısında odaklandı! Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? (27 Ağustos 2021 Cuma)

27 AĞUSTOS 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

27 Ağustos 2021 Cuma gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.32 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   8,38358,3859
Avro         9,86939,8754
Sterlin         11,4994 11,5097
İsviçre Frangı   9,1527 9,1611
Japon Yeni     0,0769 0,0757
S. Arabistan Riyali 2,2330 2,2442

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Küresel piyasalar FED toplantısında odaklandı! Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu? (27 Ağustos 2021 Cuma)

Tayfun Altuntaş
Editör
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