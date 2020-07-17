KÜRESEL PİYASALAR - Hisse endeksleri karışık

Küresel hisse senedi borsalarında endeksler, Covid-19'a ilişkin gelişmeler ve yeni kurtarma paketleri gibi hazırlıklarla karışık hareket ediyor.

İşlemcilerin iki Kore arası ilişkilerdeki potansiyel gelişmelere odaklandığı Asya-Pasifik bölgesindeki büyük borsalarda hisse senedi endeksleri karışık hareket ediyor.

Yatırımcıların Avrupa Birliği'nin Covid-19 krizin çözümü için atacağı yeni adımlar konusunda olumlu beklentileriyle Avrupa genelinde başlıca hisse senedi endeksleri yükseldi.

ABD'de ise yeni Covid-19 vakalarının rekor düzeyde artması üzerine başlıca hisse senedi endeksleri açılış öncesi işlemlerde düştü.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0.49 düşerken, Çin'de Shanghai Composite Endeksi'nin kayıpları yüzde 0.4'ü bulurken, Shanghai Composite Endeksi de yüzde 0.67 düştü.

Buna karşılık Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.63 yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi ise yatay açıldı.

Almanya'da DAX yüzde 0.31 ve Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi yüzde 0.19 yükseldi. Fransa'da CAC 40 Endeksi de yüzde 0.11 artışla açıldı.

Açılış öncesi işlemlerde, ABD'nin başlıca hisse senedi enedekslerinden Nasdaq 100 yatay hareket ederken, Dow yüzde 0.23 ve S&P 500 yüzde 0.22 düştü.

Kaynak: DHA