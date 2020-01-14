KÜRESEL PİYASALAR-Ticaret anlaşması öncesi Wall Street güne yatay başladı

Ticari iyimserlikle Pazartesi gününü rekor düzeylerde tamamlayan ABD borsaları, karışık veriler sonrası Salı gününe yatay başladı.

ABD'nin Çin'le imzalanacak ticaret anlaşmasının birinci kalemi öncesinde Çin'i "döviz manipülatörleri" listesinden çıkarması yatırımcı güvenini tazelemiş, Çin Ticaret Bakanlığı'nın da yuanın değerini "dengede" tutacağı sözüyle piyasadaki artış korunmuştu. Çin delegasyonu Çarşamba günü imzalanacak olan ticaret anlaşması için bugün Washington'a indi.

ABD

İki ülke arasında imzalanacak olan anlaşmanın belirsizliği ortadan kaldıracağı beklentilerinin yanında uyarılar da devam etti. Almanya merkezli ekonomik araştırmalar merkezi Ifo dış ticaret uzmanı Martin Braml, ABD ve Çin arasında imzalanacak olan ticaret anlaşmasının birinci kaleminin ilke olarak kabul edildiğini belirtirken, mevcut koşulların kapsayıcı bir ticaret anlaşmasına işaret etmeyebileceği uyarısı yaptı.

"Her şeye rağmen, bu anlaşma hala yetersiz; çünkü, tarife muafiyetleri ve kozmetikler gerçek, geniş kapsamlı bir ticaret anlaşması oluşturulduğu anlamına gelmiyor" diyen Braml, ayrıca Washington'ın "ticari görüşmeleri prensipte sonlandırmaya niyetli olmayabileceğini" savundu.

Bunun yanında veri gündeminde ise ABD'de tüketici fiyatları Aralık'ta yıllık bazda yüzde 2.3 yükseldi. İşçi İstatistikleri Bürosu verileri, gıda ve enerji dışında bütün alt sektörlerin yüzde 2.3 yükseldiğini belirtirken, bu dönemde gıda fiyatları yüzde 1.8 ve enerji fiyatları da yüzde 3.4 arttı.

Ayrıca, Ulusal Bağımsız İşletme Federasyonu da küçük işletmelerdeki iyimserliğin Aralık'ta 104.7 düzeyinden 102.7'ye gerilediğini duyurdu.

Şirket gelişmelerinde ise JP Morgan, hisse başına gelirlerinin 2109'un son çeyreğinde yüzde 30 artışla beklentileri aşarak 2.57 dolara ulaştığını duyurdu. Şirketin net geliri aynı dönemde yüzde 21 artışla 8.5 milyar dolara yükselirken, net geliri de yüzde 8.0 artışla 28.3 milyar dolara ulaştı.

Gelişmelerin ardından Wall Street açılış işlemlerinde;

- S&P 500 yüzde 0.15,

- Nasdaq yüzde 0.15 düşerken

- Dow Jones değişmedi.

Avrupa

Pekin-Washington imza töreni öncesi Avrupa piyasaları da erken işlemlerdeki karışık seyrin ardından toparlandı. Söz konusu ticaret anlaşması gelişmelerinin yanında, Almanya hükümeti devlet yönetimindeki tren hattı operatörü Deutsche Bahn'la, ülkenin mevcut tren yollarının bakımı ve geliştirilmesi için 96 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Almanya ulaşım Bakanı Andreas Scheuer, bu yatırımın Almanya demir yolları için "ışılıtlı bi devri" temsil ettiğini söyledi.

Avrupa piyasalarında kapanışa doğru;

- DAX yüzde 0.03,

- FTSE yüzde 0.15,

- CAC yüzde 0.03 yükseldi.

Dövizlerde de euro dolara karşı yüzde 0.22 düşüşle 1.11130 euroya geriledi.

Kripto para birimleri piyasalarında ise altcoinlerdeki kazançlarla yukarı yönlü eğilimin devam etmesine paralel olarak piyasa hacmi 233 milyar 474 milyon dolarla Kasım 2019'dan bu yana ilk kez 230 milyar doların üzerine yükseldi. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin de, son 24 saatte yüzde 7.48 artışla 8,711 dolara ulaştı.

Kaynak: DHA