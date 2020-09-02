Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile karışık bir seyir izlerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomideki toparlanmaya ışık tutacak veriler, yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD'de açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,8 puan artarak 56'ya yükseldi ve Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Veri sonrası New York borsasında yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü.

Dow Jones endeksi yüzde 0,76 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 değer kazancıyla kapanış rekorları kırdı. Rekor serisine devam eden Nasdaq endeksi, böylece, gündemin odağındaki Kovid-19 salgını ve ekonomilerdeki tarihi durgunluk dönemine karşın yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 33'ün üzerinde getiri sağladı.

Avrupa tarafında ise avrodaki yükseliş, gerek ihracat beklentileri gerekse piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, jeopolitik ve ticari belirsizliklerin de etkisiyle pay piyasalarında alımların sınırlı kaldığı görülüyor.

Avro/dolar paritesi, Nisan 2018'den bu yana ilk kez 1,20'nin üzerini görmesi sonrası 1,1910 seviyesinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 düşüş kaydetti. İngiltere ile AB arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle FTSE 100 endeksi yüzde 1,70 değer kaybederek negatif ayrışmasını sürdürdü.

Analistler, bugün Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un, Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi’nde yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirterek, avrodaki değerlenmeye karşı neler yapılabileceğinin artık daha yüksek sesle tartışılmaya başlandığını ifade etti.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yüzde 0,61 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 1.085,19 puandan tamamladı. Dün 7,3691'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3690 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu aktaran analistler, dolar/TL'de ise 7,25-7,40 bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.15 ABD, ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı

17.00 ABD, temmuz ayı fabrika siparişleri

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu

Kaynak: AA