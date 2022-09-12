Küresel piyasalarda risk iştahı arttı! Dolar ve Euro kurunda sıçrama! İşte güncel döviz kuru fiyatları Küresel piyasalarda risk iştahları artarken gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Döviz kurları da yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaparken Dolar kuru 18,2469 TL, Euro Kuru ise 18,4216'den satılıyor. Piyasalardaki son durumu merak edenler için 12 Eylül 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları haberimizde...

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