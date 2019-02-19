Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
- Aralık 2018'de makine siparişleri aylık yüzde 3.5 olan beklentinin oldukça altında, eksi 0.1 gerilerken, yıllık siparişler ise yüzde 0.4 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.9 yükseldi.
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