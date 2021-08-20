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  3. Küresel risk iştahı zayıfladı, dolar ve euro yükselişte! İşte 20 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz fiyatları...

Küresel risk iştahı zayıfladı, dolar ve euro yükselişte! İşte 20 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz fiyatları...

Dolar ve euro kurunun serbest piyasadaki güncel fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki serbest piyasada dolar - euro ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz fiyatları...

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğu, 20 Temmuz 2021 Cuma gününde dolar ve euro kuru, küresel risk iştahındaki zayıflama ile birlikte yükselişe geçti. Bu kapsamda dövize yatırım yapmak isteyen veya almak isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. 

Piyasalarda bugün açıklanacak veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı Yurt dışı ÜFE

DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA? 20 AĞUSTOS 2021 CUMA DOLAR KAÇ TL  ?

Dolar kuru 20 Ağustos 2021 Cuma gününde serbest piyasada açılışta 8,5220 TL'den alınıyor, 8,5240 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise  9,9740 TL'den alınıyor, 9,9760 TL'den satılıyor.

Öte yandan 19 Ağustos Perşembe günü dolar kurunun  kapanıştaki satış fiyatı 8,5230, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 9,9650 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Küresel risk iştahı zayıfladı, dolar ve euro yükselişte! İşte 20 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz fiyatları...

20 AĞUSTOS 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

20 Ağustos 2021 Cuma gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.33 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   8,52178,5249
Avro         9,9658  9,9748
Sterlin         11,6190  11,6308
İsviçre Frangı    9,3014 9,3107
Japon Yeni      0,0779 0,0777
S. Arabistan Riyali  2,2693 2,2807

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Küresel risk iştahı zayıfladı, dolar ve euro yükselişte! İşte 20 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz fiyatları...

Tayfun Altuntaş
Editör
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