Küresel ticaret Kovid-19'un etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 3 azaldı

BERLİN (AA) - Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaretin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 azaldığını bildirdi.

UNCTAD yılın ilk çeyreğine ilişkin küresel ticaret verileri raporunu açıkladı. Buna göre, Kovid-19’un salgını ilk çeyrekte 2019’un son çeyreğiyle kıyaslandığında küresel ticaret değerinde yüzde 3'lük bir düşüşe yol açtı.

UNCTAD’nın tahminlerine göre söz konusu ticarette yılın ikinci çeyreğinde düşüşün hızlanarak ilk çeyreğe göre yüzde 27’ye ulaşmasını beklendiğinin belirtildiği raporda, Aralık’tan bu yana hızlan düşen emtia fiyatları küresel ticarette düşüşte etkili oldu.

Raporda,martta yüzde 33,2 düşen akaryakıt fiyatlarının emtia fiyatlarında düşüşün itici gücü olduğu belirtilerek, mineral, cevher, metal, gıda ve tarımsal ham madde fiyatlarında ise yüzde 4'ten az düşüş olduğu kaydedildi.

Yine mart ayında emtia fiyatlarında yüzde 20’lik bir düşüşün yaşandığına yer verilen raporda, 2008 finansal krizinde söz konusu fiyatlarda en büyük aylık düşüşün yüzde 18,6 olduğu hatırlatıldı.

UNCTAD’ın raporunda 2008 finansal krizde emtia fiyatlarındaki düşüşün 6 ay sürdüğüne işaret edilerek, “Endişe verici bir şekilde, emtia fiyatlarında ve küresel ticaretteki mevcut düşüş eğiliminin süresi ve genel gücü belirsizliğini koruyor.” değerlendirmesine yer verildi.





Kaynak: AA