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Kurgu olduğu iddialarıyla gündeme gelen Survivor All Star'da skandal görüntü! Ogeday Girişken o hareketiyle her şeyi açık etti!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da yayınlanan görüntülerde bir detay gözlerden kaçmadı. Ogeday Girişken'in eline su dökmek isterken döktüğü içecek dikkat çekti.

Sık sık kurgu olduğu iddiasıyla gündeme gelen TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor'da izleyicilerin dikkatinden kaçmayan bir detay sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Ata Benli'nin Twitter hesabında 'Enerji içeceği mi yoksa şarap mı içiyor bunlar?' notuyla paylaştığı bir video tartışma yarattı.

Kurgu olduğu iddialarıyla gündeme gelen Survivor All Star'da skandal görüntü! Ogeday Girişken o hareketiyle her şeyi açık etti!

Survivor'ın kurgu olduğu ve oyunlarda çeşitli hileler yapıldığı her zaman söyleniyor. Bu teoriyi desteklemek için de programdan birçok detay paylaşılıyor. Bu da insanları kuşkusuz ikiye bölüyor.

Videoda Ogeday'ın eline kırmızı bir sıvı döktüğü görülüyor.

İşte o anlar;

Bölge Gündem Editör Ekibi
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