Kurgu olduğu iddialarıyla gündeme gelen Survivor All Star'da skandal görüntü! Ogeday Girişken o hareketiyle her şeyi açık etti! TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da yayınlanan görüntülerde bir detay gözlerden kaçmadı. Ogeday Girişken'in eline su dökmek isterken döktüğü içecek dikkat çekti.

