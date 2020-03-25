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Kuril Adaları'nda 7,6 büyüklüğünde deprem

Rusya'ya bağlı Kuril Adaları'nda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölgede tsunami alarmı verildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Japonya'mım kuzey doğusunda bulunan, Rusya'ya bağlı Kuril Adaları'nda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölgede tsunami alarmı verildi.

Bölgede 20 bine yakın kişiyi yaşıyor.




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