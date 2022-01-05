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Küriyum ne demek, TDK'ya göre Küriyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Küriyum kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Küriyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Küriyum nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Küriyum kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Küriyum ne demek, TDK'ya göre Küriyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Küriyum ne demek? Küriyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi küriyum kelimesi. Peki küriyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre küriyum nedir, küriyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KÜRİYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Küriyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Küriyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre küriyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 96, atom ağırlığı 248 olan, aktinitlerden, plütonyum 239'un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen radyoaktif bir element (simgesi Cm)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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