Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici görev tanımı nedir, Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici ne iş yapar, Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici Tanımı;

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Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici Maaşı Ne Kadar? 2022 Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici Maaşları

Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.17

Meslek Adı :

Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kürkleri kesilip elbise veya diğer eşya haline getirilmeden önce inceleyip tasnif eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kürk Değerlendirici ve Denkleştirici işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kürkleri görünüşleri itibariyle birbiriyle karşılaştırarak kalitelerine göre ayırmak,

b) Renk, kalınlık ve tüy uzunlukları birbirine uyan kürkleri seçerek biçilmek üzere demet haline getirmek,

c) Bir veya birkaç tip kürk üzerinde ihtisası bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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