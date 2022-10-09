Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü Tanımı;

__

Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü Maaşları

Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8155.07

Meslek Adı :

Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kürk Ve Deri Hazırlama Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kürk elyafını hava üfleyerek karıştıran ve temizleyen ve makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin elyaf doldurmaya mahsus yerine kürk elyafını doldurmak,

b) Makinenin çalışma ayarlarını yaparak makineyi çalıştırmak,

c) Makinenin intizamla çalışmasına dikkat etmek,

d) Makineden çıkan kürk elyafını inceleyerek bunların yumuşaklık ve görünüş vaziyetlerine göre tekrar makineden geçirilip geçirilmeyeceğini tayin etmek,

e) Her çalışmadan sonra makineyi temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?