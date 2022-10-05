Kürk Gerdirici/Çakımcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kürk Gerdirici/Çakımcı görev tanımı nedir, Kürk Gerdirici/Çakımcı ne iş yapar, Kürk Gerdirici/Çakımcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kürk Gerdirici/Çakımcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kürk Gerdirici/Çakımcı Tanımı;

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Kürk Gerdirici/Çakımcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kürk Gerdirici/Çakımcı Maaşları

Kürk Gerdirici/Çakımcı maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Kürk Gerdirici/Çakımcı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kürk Gerdirici/Çakımcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.18

Meslek Adı :

Kürk Gerdirici/Çakımcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşlenmiş kürkleri elbisenin veya diğer eşyanın patronuna uyacak tarzda geren ve düzelten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kürk Gerdirici/Çakımcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tezgah üzerine patronun ana hatlarını tebeşirle çizmek, b) Kürkün deri tarafını ıslatmak,

c) Kürkü, deri tarafı yukarıya gelecek tarzda, masaya sererek gerip ve patrona uydurduktan sonra çivilerle tespit etmek,

d) Kürkü gerilmiş durumda kurutup ve çivileri sökmek,

e) Kürkün deri tarafına kağıt patronun ana hatlarını tebeşirle, çizerek kürkü çizgiler boyunca bıçakla keserek düzeltmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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