Kürk Giysi İmalatçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Kürk Giysi İmalatçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Kürk Giysi İmalatçısı (Seviye 5) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Kürk Giysi İmalatçısı (Seviye 5), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; kürk alanında iş organizasyonu yapan ve asorti, kesim, çakım, dikim, el işlerini ve ürün kontrolünü gerçekleştiren ve mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Standart kodu : 16UMS0525-5

Standart adı : Kürk Giysi İmalatçısı

Kürk Giysi İmalatçısı Seviyesi : Seviye 5

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Tekstil, Hazır Giyim, Deri

Hazırlayan Kuruluşlar : İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)

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