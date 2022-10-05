Kürk Terzisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kürk Terzisi görev tanımı nedir, Kürk Terzisi ne iş yapar, Kürk Terzisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kürk Terzisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kürk Terzisi Tanımı;

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Kürk Terzisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kürk Terzisi Maaşları

Kürk Terzisi maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Kürk Terzisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kürk Terzisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.19

Meslek Adı :

Kürk Terzisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kürk giyim eşyası ve kürkten yapılmış diğer eşyanın imali, tadili, yenileştirilmesi ve onarılması işlerin hepsini veya bunların zorlarından birkaçını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kürk Terzisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kürk eşyanın kesilmesi ve tamamlanması için patronlar hazırlamak,

b) Kullanılacak kürkleri değerlendirerek birbirine uydurup ve ayırarak hazırlamak,

c) Kürkleri patrona göre keserek çok defa makine kullanarak parçaları birbirine dikmek,

d) Dikilmiş parçaları patrona uyacak tarzda gerdirerek düzeltmek,

e) Kürk eşyayı el veya makine dikişi ile tamamlayarak kürklü eşyayı tadil etmek ve yenileştirmek,

f) Yeni eşyanın maliyet ve kullanılmış eşyanın tadilat, yenileştirme ve onarım keşif bedellerini tespit etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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