Kurmaylar MKYK'da Erdoğan'a sundu! Okullar ve üniversiteler açılacak mı?

AK Parti MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı. AK Partili kurmaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapanmasından dolayı esnafların sıkıntı yaşadığını anlattı. Kurmaylar," Sadece üniversite ve üniversite öğrencileri ile geçinen bazı iller var, esnaf sıkıntıda, üniversiteler, yurtlar ve okullar tamamı açılmalı” dedi.

Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs salgınında çocukların süper taşıyıcı olmadığını gösteren bir rapor da sunuldu. Kurmaylar, çalışmaya göre 10 yaş ve altındaki çocukların taşıyıcı olmadığını, okulların tamamının açılması ile pandeminin yayılma riskinin anlatıldığı kadar yüksek olmayabileceğini söyledi. Ayrıca MKYK üyeleri, “Pandemi döneminde çocuklarda obezite başlangıcı da arttı. Çocuklar hem psikolojik hem beden olarak da yıpranıyor. Artık tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlamalı” önerisini Erdoğan'a sundu. Erdoğan ise konuyu Sağlık ve Milli Eğitim Bakanı ile konuşacağını söyleyerek, önerileri tek tek not aldı.

ADAYLAR İÇİN UYARI YAPTI

Kongre sürecinin de gündeme geldiği toplantıda Erdoğan, partiye katılan yeni üye sayısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti’de ekim ayında başlaması planlanan il kongreleriyle ilgili de konuşan Erdoğan, “Eften püften adaylar gelmesin” uyarısını yaptı.

MECLİSİN AÇILIŞINDA KONUŞACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan,1 Ekim'de TBMM'nin açılışında konuşma yapacak. Meclis aç-kapa yaptıktan sonra 6 Ekim’de çalışmaya başlayacak.

ERDOĞAN İLE MKYK ÜYESİ ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOG

Erdoğan’a biber salçası getiren bir MKYK üyesi ile de esprili bir diyalog yaşandı. Erdoğan, “Size biber reçeli getirdim efendim” diyen kurmayına, “Biberin reçelini ilk kez duydum o nasıl oluyor?” diye sordu. “Efendim Şanlıurfa’da biber salçasına biber reçeli deriz” karşılığı verince, Erdoğan gülerek, “Reçel yiyemiyorum ben” dedi.