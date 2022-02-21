Kurnaköy, Emirli ve Yenişehir mesire alanları yenileniyor!

Mesire alanlarını sezona hazır hale getiriyor.

Belediye ekipleri Kurnaköy, Emirli ve Yenişehir Piknik Alanlarında bulunan piknik masaları, yürüyüş yolları ve çeşmelerin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Pendik Belediyesi mesire alanlarını şimdiden yaza hazırlıyor. Belediye ekipleri Kurnaköy, Emirli ve Yenişehir Piknik Alanlarında altyapı ve tadilat çalışması başlattı. Tüm mesire alanlarında piknik masaları boyanıyor, yıpranan yerleri onarılıyor. Aynı zamanda altyapı çalışması sürdüren ekipler yürüyüş yollarına kilit parke taşı döşüyor. Pergola ve çeşmelerin ise bakım ve onarımı yapılıyor.