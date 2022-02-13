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Kuron ne demek, TDK'ya göre Kuron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kuron kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kuron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kuron nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kuron kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kuron ne demek, TDK'ya göre Kuron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kuron ne demek? Kuron TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kuron kelimesi. Peki kuron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kuron nedir, kuron kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KURON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kuron kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kuron kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kuron kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Korumak için diş üzerine geçirilen metal kaplama

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