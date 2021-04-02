Katıldığı yarışmada kendisine has tavırları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kurretülayn Matur, şimdilerde ise sosyal medyada adeta ikon oldu. İnstagramda 884. bin takipçi sayısına sahip olan Kurretülayn Matur kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?İşte detaylar...

KURRETÜLAYN MATUR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kurretülayn Matur, 31 Ekim 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Kurretülayn'ın anlamı Arapça'da nur gözlü anlamına gelmektedir. Babası Mardinli olan Matur'un annesi ise Ispartalı'dır. 2012 yılında Kanal D'de yayınlanan ilk sezon Ertem Şener'in, 2. Sezon Zuhal Topal'ın sunduğu "Kazanmak İçin 1 Dakika" adlı bir yarışma programına ilk sezon katılarak televizyon ekranlarında yer aldı.

Bu yarışmayı kazanarak 16 bin liranın sahibi oldu. Matur, 2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterini canlandırdı.

2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada yer alarak büyük bir kitle tarafından tanınır hale geldi. Şimdilerde ise aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Matur, ınfluencer yaparken, diğer yandan da mesleği olan yaratıcı yönetmenliğe devam ediyor.

EVLİ Mİ?

31 yaşındaki Kurretülayn Matur, Üyopya adlı yarışmada kendisine ilgi duyan ve ilk etapta bundan rahatsız olan Semih Öztürk'e gönlünü kaptırarak 2020 yılında Öztürk ile hayatını birleştirdi.

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Semih Öztürk, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Bursalıdır. 1,80 boyunda ve bekar olan Semih Öztürk lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra öğrenimine yurt dışında Güney Fransa'da devam etti.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Semih Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşındadır? Evli mi?