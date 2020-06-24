Kürşad Koçak kimdir? TAV Havalimanları işletmelerden sorumlu grup başkanı olarak atandı. Çıkan haberlerin ardından Kürşad Koçak hakkında arama yapılmaya başladı. Peki Kürşad Koçak kimdir? Detaylar haberimizde...

KÜRŞAD KOÇAK KİMDİR?

Ankara Üniversitesi’nden 1990 yılında mezun olan Kürşad Koçak, sektöre 1996’da adım attı. 1997 yılında Havaş’ta göreve başlamasının ardından İstanbul, Dalaman, Trabzon ve Antalya havalimanlarında yönetici pozisyonlarında görev aldı.

Cyprus Airport Services’te (CAS) Genel Müdürlük rolü üstlenen Koçak, 2009 yılında Havaş Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2015 yılından itibaren Havaş Genel Müdürü olarak görevini sürdüren Koçak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sivil Havacılık Meclisi ve Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği’nde (TÖSHİD) çalışmalarına devam ediyor.