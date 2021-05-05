Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in canlı yayında yaptığı açıklama sonrası işine son verildiği iddia edildi. HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un da Aydemi ile ilgili gelişmenin ardından istifa ettiği öne sürüldü. Peki Kürşad Oğuz kimdir? | Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa mı etti? İşte ayrıntılar...

KÜRŞAD OĞUZ KİMDİR?

Kürşad Oğuz, Habertürk TV Genel Yayın Koordinatörü görevine devam ederken geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Genel yayın yönetmeni oldu.

Kürşad Oğuz'un Görevinden istifa ettiği iddia edildi.

HABERTÜRK GENEL YAYIN YÖNETMENİ KÜRŞAD OĞUZ İSTİFA MI ETTİ?

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verildiği öğrenildi. Yayınlarda Milliyetçi Hareket Partisi ve partinin kurumsal yapısına ilişkin sert ifadeler kullanan Aydemir, Twitter'da trend topic oldu.

Gazeteciler'de yer alan habere göre Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verildi.

"BÖYLE AÇIKLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Bu sabah Habertürk Televizyonunda ekrana gelen Ebru Baki’nin sunduğu Para Gündem programında konuşan Bülent Aydemir şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar.

Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum.”

Para-Gündem programını birlikte sunduğu Ebru Baki’ye sahip çıkan Bülent Aydemir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin özür dilemesi gerektiğini ifade etmişti.

Programın ardından Bülent Aydemir ile yolların ayrıldığı iddia edilirken HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un istifa ettiği de öğrenildi.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN PAYLAŞIMI

Aydemir'in konuşması sonrası Milliyetçi Hareket partisi genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabında "Habertürk izlemiyorum" paylaşımı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 100 maddelik yeni anayasa taslağını duyurduğu basın açıklamasını canlı yayında değerlendiren Habertürk TV sunucusu Ebru Baki , Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili sert ifadeler kullanmış bunun üzerine partinin Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter'da yaptığı paylaşımda Ebru Baki'nin konuya ilişkin haber sunumu ile ilgili "Kudurdunuz değil mi? Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir" ifadelerine yer verdiği bir açıklama bulunmuştu.

Bugün, Para Gündem programında konuşan Aydemir, "MHP Genel Başkan Yardımcısı dün bir tweet attı. Ben dün yoktum ama bu programda senin partnerinim. Biz burada seninle de tartışıyoruz haber için. Ama yeni bir şey başladı. Beğenmedikleri bir şey olduğunda siyasetçiler gazetecileri hedef gösteriyor. Ben bu ifadeleri tekrar ağzıma almak istemiyorum. MHP'nin kurumsal şahsına da hiçbir şey söylemiyorum. MHP'nin kurumsal kimliği olsa oradan yapılırdı bu açıklamalar. Bu ifadeleri aynen, ne bir eksik ne bir fazla Ulvi Bey'e iade ediyorum. Bu programda gazetecileri hedef gösteren açıklamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Aydemir, konuşmasını şu sözlerle sonlandırmıştı:

"Ben Diyarbakır'da doğdum büyüdüm. Diyarbakır sokaklarını çok iyi bilirim. Mezopotamya çocuğuyum. Dünyanın dört bir tarafını da dolaştım işim gereği. Döndüm geldim bu topraklarda işimi yapıyorum. Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Gidip tweet atıp hesabımdan çıkmıyorum. Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz."

BÜLENT AYDEMİR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu Bülent Aydemir, iş hayatına ilk olarak İhlas Haber Ajansı'nda başlamıştır.

Bülent Aydemir hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Bülent Aydemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında?