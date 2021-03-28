Kürşat Ayvatoğlu tutuklandı mı? Kürşat Ayvatoğlu gözaltına mı alındı? başlıkları şu sıralar internet mecrasında okça aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Lüks aracında uyuşturucu kullanırken çekildiği iddia edilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından tüm tepkileri üzerinde toplayan ve AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın Özel Kalem Müdürü olduğu iddia edilen Hamza Dağ, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İfadesinde kullandığı maddenin uyuşturucu değil pudra şekeri olduğunu söylemesi üzerine sosyal medyada yeniden gündem olan Ayvatoğlu, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesince serbest bırakılıp haftada bir gün karakola giderek imza vermesi kararlaştırılmıştı.

ARKADAŞLARI İFADEYİ YALANLADI

Ayvatoğlu'nun sosyal medyaya düşen görüntülerinde yanında bulunan diğer şahıslar, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu gece saatlerinde Kastamonu ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlar ile gözaltına alındı.

Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin uyuşturucu olmadığını, pudra şekeri olduğunu söylemesine rağmen o esnada yanında bulunan diğer şahıslar gerçeği anlattı.

KÜRŞAT AYVATOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Ayvatoğlu'nu yalanlayan arkadaşları, araç içerisinde kullanılan maddenin uyuşturucu madde olduğunu, kendilerine de uyuşturucu madde temin ettiğini itiraf etti. Bunun üzerine Kürşat Ayvatoğlu “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak”, “uyuşturucu madde temin etmek” suçlarından savcılık talimatıyla emniyet ekiplerince tekrar gözaltına aldı.