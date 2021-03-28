Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu değil pudra şekeriydi dedi, serbest kaldı!

Lüks aracında uyuşturucu kullanırken çekildiği iddia edilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından tüm tepkileri üzerinde toplayan ve AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın Özel Kalem Müdürü olduğu iddia edilen Hamza Dağ, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadesinde kullandığı maddenin uyuşturucu değil pudra şeleri olduğunu söylemesi üzerine sosyal medyada yeniden gündem olan Ayvatoğlu, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesince serbest bırakıldı. Haftada bir gün karakola giderek imza vermesi kararlaştırılan Ayvatoğlu'nun soruşturma süresince yurt dışına çıkışı da yasaklandı.

AYVATOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verdiği ifadesine ulaşılan Ayvatoğlu'nun 2019 yılından bu yana dek AK Parti Genel Merkezi'nde çalıştığını, sosyal medyada yayılan görüntülerin partisine zarar vermemesi için derhal istifa dilekçesi hazırlayıp sunduğunu ve ardından partisi ile ilişiğinin kesildiğini ifade etti.

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AK Parti Genel Merkezi'nde büro elemanı oalrak çalıştığını ve bu işten aylık 3 bin lira geliri olduğunu, ayrıca internet üzerinden araç alıp sattığını ve buradan ise 30 bin lira geliri olduğunu belirten Ayvatoğlu, başka bir gelirinin olmadığını ifade etti.

"UYUŞTURUCU DEĞİL PUDRA ŞEKERİ"

Daha önce uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının sorulması üzerine, arkadaş ortamında birkaç kez, farklı isimli bir uyuşturucu maddeyi kullandığını ancak bunun dışında hiçbir uyuşturucu madde kullanmadığını ve ticaretini yapmadığını vurgulayan Ayvatoğlu, görüntülerde, sürücü koltuğunda oturanın kendisi olduğunu, videonun 2 yıl önce, Kastamonu'da, kendisinin haberi olmadan çekildiğini ve görüntülerde burnuna çektiği görülen maddenin kesinlikle uyuşturucu olmadığını öne sürdü.

Bunun pudra şekeri olduğunu iddia eden Ayvatoğlu, "Biz bazen arkadaş ortamında yabancı müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım." şeklinde konuştu.