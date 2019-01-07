Kürşat Karacabey’den Polisgücü’ne ödül çağrısı

Türkiye Hokey Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kürşat Karacabey, Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımlarının Avrupa'da elde ettiği şampiyonluk nedeniyle çağrıda bulunarak, "Yurt dışında ki takımlardan sürekli büyük ücretler karşılığındaki transfer tekliflerini ellerinin tersiyle iten bu sporcular ödüllendirilmeli, onurlandırılmalıdır" dedi.

Prof. Dr. Kürşat Karacabey, Türkiye'nin uluslararası arenada takım oyunlarındaki en önemli temsilcisinin Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımları olduğunu belirterek, kulübün ve sporcuların ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi. Karacabey, "Türkiye'nin dünyada parlayan yıldızı, spordaki gururu Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımları ve kulüp yıllardır başarıdan başarıya koşmakta ancak ne kulüp ne de takıma herhangi bir ödül verilmemekte. 2019 yılında üç ayrı Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan kulübün desteklenmesi ve ödüllendirilmesi sadece Gaziantep ve Gazianteplilerin değil bütün ülkenin görevi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Avrupa şampiyonları neden ödüllendirilmiyor?

Hokeyin son yıllarda Türkiye genelinde özellikle çocuk ve gençler arasında hızla yayıldığını ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kürşat Karacabey, uluslararası turnuvalarda milli takımın dışında Türkiye'nin en önemli temsilcisinin Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımları olduğuna dikkat çekerek, "Polisgücü, Avrupa da futbol takımları hüzün yaşatırken aldığı başarılar ile Türkiye'nin yüzünü güldürmüş ve gururu olmuştur. Bu takımlar artık sadece Gaziantep'in değil, Türkiye'nin takımlarıdır. Türkiye'nin ve Gaziantep'in gururu Polisgücü Hokey Takımı defalarca kadınlarda ve erkeklerde de Türkiye Süper Ligi şampiyonu olurken, başarılması zor bir rekor ile 6 kez Avrupa şampiyonluğu kupasını müzesine götürmüştür. Bu kadar büyük başarılara imza atan ve şu ana kadar ne sporcuları, ne antrenörleri ne de kulübün ödüllendirilmediği Gaziantep Polisgücü Spor'a gereken önemin verilmemesi gerçekten üzücüdür. Şanlı Türk Bayrağı'mızı yurt dışında gurur ve onurla temsil eden ve yurt dışında ki takımlardan sürekli büyük ücretler karşılığı transfer teklifleri alıp ellerinin tersiyle iten bu sporcular ödüllendirilmeli, onurlandırılmalıdır" diye konuştu.

Gaziantep neden kendi değerlerine sahip çıkmıyor?

Spor alanında kendi sporcularına ve kulüplerine Gaziantep'in yeterli derecede sahip çıkmadığına da dikkat çeken Prof. Dr. Karacabey, "Gaziantep maalesef kendi yetiştirdiği değerlere sahip çıkma noktasında büyük zaaf göstermektedir. Türkiye Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan, Türkiye'yi hokeyde Avrupa ve dünya ile yarışır bir seviyeye getirmiş başarılı biri olmasına rağmen kendi memleketinde bile gerekli desteği görmemesi üzücüdür. Şubat 2018'de Avrupa'nın en üst hokey ligi olan Trophy Lig'de Türkiye'yi temsil edecek olan 2018 yılı Avrupa şampiyonu Polisgücü Başkanı Mehmet Kaplan ve birkaç yöneticinin büyük fedakarlıkları ile ayakta durmaya çalışıyor olması ülkemizde amatör spora verilen değerin ne kadar az olduğunun bir göstergesidir. Türkiye'yi, Avrupa'da temsil eden tek takımına karşı Gaziantep'in belediyelerinin, sivil toplum kuruluşlarının, odalar ve sanayi kuruluşlarıyla Gaziantep'i tanıtmakla görevli olan vakıfların bu olağanüstü başarılara karşı duyarsız kalması anlaşılır ve kabul edilir değildir" dedi.

Polisgücü'yle Türkiye hokeyde çağ atladı

Avrupa'da elde ettiği büyük başarılar sonucu Türkiye'yi hokey'in en üst ligi olan Trophy Lig'e taşıyan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün Türkiye'ye bu anlamda adeta çağ atlattığını ifade eden THF Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kürşat Karacabey, destek çağrısında bulunarak, "Başta Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere bütün STK ve sivil toplum örgütlerinin acilen bu takıma destek olması kaçınılmazdır. Elde edilen her başarı yöneticilerin yükünü arttırmıştır. Başarıyı alkışlarken sürdürülebilirliğini sağlamak için takımımıza ve kulübümüze sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Hadi Türkiye, hadi Gaziantep, Türkiye'ye Avrupa şampiyonlukları yaşatmış takımımıza, Başkan Mehmet Kaplan'a ve hokeyi Avrupa ve dünya sıralamalarına girmesi için gece gündüz çalışan THF Başkanı Sadık Karakan'a hep birlikte Hokeye destek olarak yardımcı olalım" dedi.

Kaynak: İHA