Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kursat Ozmen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kursat Ozmen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kursat Ozmen 27 Ağu 1998 tarihinde Greven şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Avni Kürşat Özmen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kursat Ozmen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kursat Ozmen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kursat Ozmen'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kursat Ozmen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://instagram.com/qursat44

Kursat Ozmen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kursat Ozmen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Kursat Ozmen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kursat Ozmen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında B. Emsdett. U17

1 Temmuz 2015 yılında B. Emsdett. U19

1 Temmuz 2016 yılında Emsdett. 05 U19

1 Temmuz 2017 yılında Emsdetten 05

1 Temmuz 2018 yılında Pr. Münster II

31 Ağu 2021 yılında M.Yeşilyurt Bld

29 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

Kursat Ozmen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kursat Ozmen şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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